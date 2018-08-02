Çay ocağında uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağında uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alındı. Ekipler, çay ocağını yakın takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 7 şahıstan 2 paket halinde 0,95 gram sentetik uyuşturucu maddesi ile 3 tablet halinde toplam 34 kapsül Gerica isimli ilaç ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda ise 2 paket halinde toplam 86 gram sentetik uyuşturucu madde ile 3 tablet halinde 38 kapsül Gerica ilaç elde edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Mustafa B. ve Mustafa A, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.