Çek senet yüzünden tartıştığı şahsı vurdu

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde iş makinesi tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Mehmet K., çek senet meselesi yüzünden tartıştığı Çetin K.’yı (52) silahla vurdu. Tabancadan çıkan kurşun Çetin K.’nın dizinin üzerinden girip arkadan çıktı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çetin K., tedavi altına alındı. İş yeri sahibi Mehmet K. ise olaydan sonra kaçtı.

Çetin K., Ordu’nun Kumru ilçesinde esnaf olduğunu ve iş makinesi tamirlerini Mehmet K.’ya yaptırdığını belirterek, "Samsun’da bir başkasından kepçe ucundaki kırıcıyı satın aldım. 42 bin 500 lira değerindeki ücreti ödemek için şahsa çek verecektim. Mehmet K. da bana senet verme karşılığında çek vereceğini söyledi. Ben kendisine senet verip imzaladım ancak o bana satın aldığım ürünün bedeli karşılığında senet verdiğim çeki vermedi. Senedimi istedim, onu da geri vermedi. Tartışma sırasında beni vurup kaçtı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.