Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 16:42

Çek senet yüzünden tartıştığı şahsı vurdu

Samsun’da bir kişi, çek senet meselesi yüzünden tartıştığı şahsı silahla vurarak yaraladı.

Çek senet yüzünden tartıştığı şahsı vurdu

02 Mayıs 2018 16:42


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde iş makinesi tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Mehmet K., çek senet meselesi yüzünden tartıştığı Çetin K.’yı (52) silahla vurdu. Tabancadan çıkan kurşun Çetin K.’nın dizinin üzerinden girip arkadan çıktı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çetin K., tedavi altına alındı. İş yeri sahibi Mehmet K. ise olaydan sonra kaçtı.


Çetin K., Ordu’nun Kumru ilçesinde esnaf olduğunu ve iş makinesi tamirlerini Mehmet K.’ya yaptırdığını belirterek, "Samsun’da bir başkasından kepçe ucundaki kırıcıyı satın aldım. 42 bin 500 lira değerindeki ücreti ödemek için şahsa çek verecektim. Mehmet K. da bana senet verme karşılığında çek vereceğini söyledi. Ben kendisine senet verip imzaladım ancak o bana satın aldığım ürünün bedeli karşılığında senet verdiğim çeki vermedi. Senedimi istedim, onu da geri vermedi. Tartışma sırasında beni vurup kaçtı" dedi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
19
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    19°C
  • Cuma
    Sisli
    21°C
  • Cumartesi
    Sisli
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç