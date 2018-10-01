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Çekirdek çıtlatarak hırsızlık

Samsun’da bir kişi çekirdek çıtlatarak geldiği marketin önündeki dondurma dolabının üzerine konulan iade gazeteleri çalarken, güvenlik kamerasına yakalandı.

Samsun'da bir kişi çekirdek çıtlatarak geldiği marketin önündeki dondurma dolabının üzerine konulan iade gazeteleri çalarken, güvenlik kamerasına yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi akşamdan iade edilecek olan gazeteleri sayıp hesaplayıp bağ yaptıktan sonra sabah yeni gazete getirecek olan dağıtım şirketinin teslim alması için her zamanki gibi iş yerinin önündeki dondurma dolabının üzerine koydu. Gece kimliği belirsiz bir kişi çekirdek çıtlatarak marketin önüne gelip dondurma dolabı üzerindeki gazeteleri çaldı.


Sabah hırsızlık olayını fark eden market sahibi polise haber verdi. Hırsızlık olayı marketin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Polis markete giderek incelemelerde bulundu.

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