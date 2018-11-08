Çeltik üreticileri TMO'nun alım yapmasını istiyor

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Türkiye'nin en verimli ovalarından Bafra Ovası'nda çeltik hasadının sona ermesinin ardından üreticinin elinde 110 bin ton çeltik bulunduğunu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bir an önce alımlara başlaması gerektiğini ifade etti.

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner yaptığı açıklamada, "2 bin 700 ailenin çeltikle uğraştığı bir ilçedeyiz. Bugün en verimli ovalarından en kaliteli üretimini yapan bir pirince sahibiz. Çeltik üreticisinin elinde bugün 110 bin ton çeltik var. Toprak Mahsulleri Ofisinin 2,70 ve 3 liranın üzerine çeltik alımını başlatması lazım. Çünkü üretici çok mağdur durumda. Üretici 30 Eylül'de çeltiğini emanete bırakmış, 3 liraya vermiş, şimdi işletmeci emanetteki malını ‘2 liraya alırım, parayı da yılbaşına bekleyeceksin' diyor. Biz çeltik yapan bütün bölgelerde lisanslı depo istiyoruz. Yanımızda öyle arkadaşlar var ki çeltik yapmış elinde duruyor. Bankaya borcu var. Borcunu ödeyemiyor, çeltiğini satamıyor. Çeltiğini 2 liraya verse parayı alamıyor. İşletmeciye soruyorsun ‘pazarım yok, faiz çok alamıyorum.' Markete gidiyorum pirinç 8, 9, 10 lira. 2,5 liraya satılamayan pirinç 10 liraya nasıl satılıyor. Çeltik üreticisinin mağduriyetinin giderilmesi için derhal Toprak Mahsulleri Ofisinin beklemeden alımlara başlaması lazım” dedi.

400 dönüm çeltik ekimi gerçekleştirdiğini dile getiren Fener Mahallesi'nden üretici Bayram Halıcı, "Çeltik fiyatları düşmüş ama ben bile yiyecek pirincimi 5,5 liraya alamıyorum. Marketlerde 8-10 lira fiyatlar var. Gübre, ilaç, tohum fiyatları yüzde 100 zamlanmış. Her şey pahalı durumda, çifti mağdur durumda. Malını satıp borcunu ödemek istiyor ama öyle bir durum ortada yok” diye konuştu.

Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve çeltik üreticisi Burhan Ünyeli, "Bir an önce devletin TMO'yu açıp fiyat belirlemesi ve çiftçinin önünü açması gerekiyor. Şu anda çiftçinin malı elinde beklemekte, kimisinin bekleme sıkıntısı var. Deposu yok. Çok çiftçi mağdur bir durumda” ifadelerini kullandı.