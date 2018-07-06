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06 Temmuz 2018 14:20

Cemiyetten Uzun’a vefa

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, cemiyetin onursal başkanı Necdet Uzun’u ziyaret ederek, mesleğin itibarını yükseltmek için yapacakları çalışmalarda destek istedi.

Cemiyetten Uzun’a vefa

06 Temmuz 2018 14:20



“Güzel işler yapılacak”


Yusuf Ziya Çakır ve yönetimi, medyadaki ilk ziyareti Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun’a gerçekleştirdi. Başkan Çakır, "Necdet Uzun hem onursal başkanımız hem ağabeyimiz hem de ustamız. Onun desteğine ihtiyacımız var. Mesleğin itibarını yükseltmek ve meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliği artırmanın yanı sıra tesisler anlamında da güzel işler yapacağız" dedi.



Yozlaşmayı önlemek


Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Necdet Uzun, meslekte yaşanan yozlaşmanın önüne geçmek için cemiyetlerin önemli görevleri bulunduğunu hatırlatarak, "43 yılını bu mesleğe veren biri olarak, gelinen noktadan haysiyetli gazeteciler rahatsızdır. 10 yıl önce gençlerin önünü açmak için 16 yıl başkanlığını yaptığım cemiyetin yeniden yapılanması sürecinde üzerimize düşen görevi yapmak artık zorunluluktur. Mesleğin onuru için büyük- küçük, usta-çırak, alaylı-mektepli kim varsa herkesin üzerine düşeni yapacağına inanıyor, arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu.


Ziyaret sırasında Uzun’a çiçek veren yönetim kurulu üyesi Gülsüm Atik, kendisini Samsun’a mesleğe başlatanın Necdet Uzun olduğunu söyledi.


Ziyarette, cemiyet yönetiminde bulunan Okan Aralan, Murat Sandıkçı, Yaşar Aslan, Gülsüm Atik ve Harun Üstün de hazır bulundu.




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