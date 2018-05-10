Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu"nda konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, "Sağlık personelinin yaptığı iş hem dünyalık hem de ahiretlik” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün ev sahipliğinde, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında düzenlenen Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu" Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde başladı.

Samsun’un önde gelen sağlık kurumlarının iş birliğiyle gerçekleşen sempozyuma; Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Umut Aykut, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUVAM) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şebnem Kayan, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyumda; akademisyenler, hemşireler ve öğrenci hemşireler, Uluslararası Hemşireler Birliğinin (ICN) 2018 yılı için belirlediği "Hemşireler İnsanın Sağlık Hakkı İçin Öncü Bir Ses" teması üzerinde tartışmalarda bulundu.

"İnsan merkezli olmayan sağlık yaklaşımı sağlık hakkı erişimine engel"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç, sağlığın herkesin ulaşması gereken en temel haklardan biri olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Sağlığın herkes tarafından elde edilmesini kısıtlayan sorunun temel kaynağı, insan merkezli olmayan sağlık yaklaşımıdır. Sağlığı yalnız biyolojik ve patolojik bir durum olarak gören bakış açısı, insanların sağlık hizmetlerine erişmesinin önüne set çekmektedir. Bu bakış açısı bireyi bir bütün olarak ele almaya olanak vermeyerek insanları vakalara ve olgulara dönüştürmektedir. Sonuç olarak insanları müşteri olarak gören ve ticarethaneye dönüşen sağlık kurum ve kuruluşları giderek artmaktadır."

"Sağlık hakkı hemşireleri de kapsıyor"

Sağlık hakkının aynı zamanda hemşireleri de kapsadığına dikkat çeken Prof. Dr. Özen Kulakaç, "Hemşirelerin daha iyi kalitede sağlık hizmeti sunması için pozitif ve güvenli bir iş ortamında çalışması, yeterli maaşa ve kaynaklara erişebilmesi, iyi eğitim alması ve politika oluşturma, uygulama sürecinde aktif rol oynamaları gerekmektedir. Ayrıca Türk Hemşireler Derneğinin araştırmalarına göre son zamanlarda medyaya yansıyan, sağlık çalışanlarının yoğun bakım hastalarına yaptığı olumsuz davranışların çoğu, hemşire olmayan ancak hemşire gibi çalıştırılanlara aittir. Bu tür haberler, hemşirelik mesleğinde derin yaralar açmaktadır" ifadelerini kullandı.

"OMÜ SUVAM’ın açtığı kadrolarla daha çok hasta merkezli çalışma gerçekleştirebileceğiz"

Samsun’un tüm sağlık kuruluşları adına konuştuğunu ifade eden OMÜ SUVAM Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şebnem Kayan da sözlerinin devamında şunları söyledi: "Ortaklaşa düzenlediğimiz sempozyumla hizmet verdiğimiz gruplara hak ettikleri kalitede hizmet vermeyi, hemşirelik mesleğini daha iyi anlatmayı ve bu yolda kendimizi daha da geliştirmeyi amaçladık. Ortaklığımız; diğer sağlık kurumlarıyla birbirimizi daha iyi tanıyarak daha iyi ilişkiler kurmamızı, çok sesli olabilmemizi, sorunları daha hızlı fark edebilmemizi ve doğru çözümler üretebilmemizi sağlamıştır. OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm sağlık gruplarında açtığı kadrolarla da hedeflediğimiz hasta merkezli çalışmayı gerçekleştirebileceğimizi umuyoruz."

Sempozyumun konuları hakkında bilgiler paylaşan Şebnem Kayan, hemşireliğin yoğun, yıpratıcı ve haksız davranışlarla karşılaşılan bir meslek olduğunu belirterek hemşirelerin tüm zorluklara rağmen gelişme adına çok çabaladığını, kendi haklarını koruyarak hastalara hak ettikleri kaliteli hizmeti vermeye devam edeceklerini kaydetti.

"Hemşirelik kutsal bir meslektir"

Hemşireliğin insan sevgisi, sabır, şefkat, özveri ve hoşgörüyle donatılmış kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bu mesleğin zorlukları, avantajları ve dezavantajları olduğunu biliyoruz. Ümit ediyorum ki bu yıldan sonra hemşirelerimiz, daha huzurlu bir çalışma ortamında mesleklerini daha çok sevecekler çok daha iyi yerlere geleceklerdir. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, tüm hemşirelerin hemşireler gününü kutluyorum" diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Umut Aykut da şehir dışı programı sebebiyle sempozyuma katılamayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nermin Kılıç’ın kutlama mesajını okuyarak sempozyumun başarılı geçmesini diledi.

"Sağlık personelinin işi hem dünyalık hem de ahiretlik"

Hemşirelik mesleğinin zorluklarına rağmen bir takım güzellikleri de barındırdığına dikkat çeken Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de, "Hastaların ve hasta yakınlarının duasının verdiği keyif her meslekte yok. Mesleğinizin zorlukları var ama sağlık personelinin yaptığı iş hem dünyalık hem de ahiretlik. Bu nedenle bu kadar kutsal bir meslek" değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür sempozyumların, öğretim elemanları ve öğrencilere çok şey kattığını kaydeden Mehmet Ali Cengiz, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından hazırlanan müzik dinletisi beğeniyle dinlendi. Öğr. Gör. Özgür Akkor yönetimindeki orkestra, icra ettikleri klasik müzik eserleriyle sempozyuma renk kattı. Dinletinin sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Öğr. Gör. Özgür Akkor ve orkestra üyelerine gösterdikleri güzel performanstan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda devam eden sempozyumun sabah oturumunda Dr. Öğr. Üyesi Seval Ağaçdiken Alkan ICN’in 2018 teması olan "Hemşireler İnsanın Sağlık Hakkı İçin Öncü Bir Ses" konu başlıklı bir sunum yaptı. Daha sonra gerçekleşen "Hemşirelerim Sağlık Hakkını Talep Etmede Varoluşsal Alanın Güçlendirilmesi" konulu panelde; İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süreyya Karagöz, "Hemşirelerde Varoluşsal Alanın Güçlendirilmesi ve Sağlık Hakkını Talep Etme" konulu, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İlkay Boz "Bakım Çağrısı, Vicdan ve İyilik Arasındaki İlişki" konulu, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Eminde Kol "Bakım Liderliği ve Manevi Doyum" konulu sunum yaptı. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azize Karahan ise "İnsan Hayatında Biyoritim, Uyku Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu bir konferans verdi.

Öğleden sonraki oturumda ise iki panel düzenlendi. "Sağlık Hakkının Farklı Boyutları" konulu ilk panelde Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyla Özsoy "Sağlık, İnsan Gücü ve Eşitsizlik" konulu, Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Yalın ise "Güleryüz bir Sağlık Hakkı Mıdır" konulu birer konferans verdi.

"Sağlık Hakkına Uaşmada Engel: Şiddet" konulu ikinci panelde de OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Böke "Sağlık Çalışanları, Hastalar ve Kurumun Şiddetten Korunması; Şiddetsiz Ortam" konulu, OMÜ Sağlık Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan "Yazılı-görsel Medya ve Sağlıkta Şiddet" konulu, Sağlık Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hemşiresi Aybike Köse " Beyaz Kod Uygulamaları - Samsun İli Örneği" konulu, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Serap Güleç de "Şiddet ya da Agresyon Gösteren Bireyin Yönetimi" konulu birer sunum yaptı.

II. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.