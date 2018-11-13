İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cep telefonu gasbı iddiasına tutuklama

Samsun’da darp ettiği bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen genç mahkemece tutuklandı.

Samsun'da darp ettiği bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen genç mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. adlı şahsın darp ederek cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 25 yaşındaki Y.C.A., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.C.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.