Cephanelik gibi eve operasyon yapıldı

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Aşıklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan ve bulunduran şahısların deşifre edilmesi, suçun unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik Behçet Ç.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 29 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adeti şarjörlü olmak üzere 21 adet faturasız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 8 adet av tüfeği şarjörü ve 17 adet av fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili Behçet Ç. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.