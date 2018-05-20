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20 Mayıs 2018 16:53

Çerkeslerden sürgünün yıldönümünde “sessiz yürüyüş”

SAMSUN (İHA) – Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) Samsun Çerkes Derneği üyeleri, 154 yıl önce yaşanan felaketi anmak için yürüyüş gerçekleştirerek, denize karanfil bıraktılar.

Çerkeslerden sürgünün yıldönümünde “sessiz yürüyüş”

20 Mayıs 2018 16:53


Samsun Büyükşehir Belediyesi Sevgi Kafe önünde toplanan yaklaşık 200 Çerkes, 21 Mayıs 1864 yılında Çarlık Rusyası’nın Kafkasya’yı işgal ederek soykırım yapmasını protesto etmek ve soykırımda kaybettikleri atalarını anmak için yürüyüş düzenledi. Sevgi Kafe önünde başlayan yürüyüş, Tütün İskelesi’ne kadar devam etti.


Çerkeslerin atalarını bir kez daha hatırladığını belirten Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, “Öz vatanından sürgün edilmiş bir neslin çocuklarıyız. Kimse vatanından sürgün edilmek istemez. Bu hiç kimsenin tercihi değildir. Halklara zorla dayatılan onların yaşamasına maruz bırakılan sonuçlar maalesef gelecek kuşaklarda da toplumların yavaş yavaş dillerini ve kimliklerini kaybetmeleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bugün Türkiye’nin farklı yerlerindeki Çerkeslerle bir araya geldik. Yaşadığımız ülkelerde çocuklarımızın ana dillerini seçmeli ders olarak alabildiği bir dönemdeyiz. O yüzden devlet tarafından bize sağlanan bu imkanı sonuna kadar kullanmalıyız. Çocuklarımızın dil ve kimlikleri için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu bizim sürgün yollarında yitirdiğimiz atalarımıza borcumuzdur” dedi.


Hiçbir zaman bölücülük yapan ve karmaşa çıkartan bir toplum olmadıklarını vurgulayan KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Çalışkan, “Gerek duyulduğu zaman bu vatan için canımızı vermişizdir. Hiçbir zaman ayrımcılık, bölücülük ve fırsatçılık asla yapmamış bir toplumuz. Bu coğrafyadan tek bir istediğimiz var. Geçmişimizi ve kültürümüzü unutmamak, unutturmamaktır. Ne ana vatanımızı ne de ata vatanımızı hiçbir zaman unutanlardan olmadık. 1864 büyük sürgün ve soykırımda halkımız çok acılar çekti. Binlerce insanımız savaşta ve Karadeniz’de can vermiştir” diye konuştu.


Anma etkinlikleri konuşmaların ardından dua ve ağıtların ardından Karadeniz’e karanfil atılmasıyla son buldu.




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