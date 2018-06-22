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22 Haziran 2018 13:52

Çetindağ: "81 milyonu doyuracak soğan ve patatesimiz var"

Türkiye’nin patates ve soğan sıkıntısının olmadığını belirten Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 24 Haziran’dan sonra spekülasyonların biteceğini söyledi.

Çetindağ:

22 Haziran 2018 13:52


Son günlerde gündemi meşgul eden soğan ve patates fiyatları ile ilgili açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, fiyat artışlarının spekülasyon olduğunu belirtti. Çetindağ, "Bu yıl kış mevsiminde havaların ılık gitmesinden dolayı Nevşehir ve Niğde’deki depolarımızdaki ürünlerde bozulmalar oldu. Türkiye’de şimdi soğan ve patates kalmamış gibi bir hava estiriliyor. Bunlar spekülasyon. Kesinlikle güçlü bir ülkeyiz ve güçlü bir tarımımız var. Bizim soğanımız ve patatesimiz çok. Şuanda Niğde, Nevşehir, Adana ve Güneydoğu’da patatesler çıktı. Yakında İç Anadolu’da da çıkacak. Bazı mihrakların sanki Türkiye’de patates soğan yokmuş gibi bir olay çıkarttılar. Ben Sivas Ziraat Odası Başkanı olarak Türkiye’deki bütün oda başkanları ile görüştüm. Hiç bir sıkıntı yok. Seçimden sonra soğan ve patatesimiz çoğalacak. Üreticilerimiz ekinlerini ekti. Bu yıl çok ta güzel bir verim olacak. Ürünlerimiz çıkmaya başladı. Bir ay içerisinde tüm yörelerimizde ürünlerimiz çıkacak. Çiftçimizde bunun bilincinde. 24 Haziran’dan sonra bu spekülasyonlar bitecek. Karaborsacı dediğimiz bazı insanlar seçim aracılığı ile fırsatı değerlendirmek isterlerse de bu ellerinde patlayacak. Çünkü ürünler çıkmaya başlayacak. 81 milyonu doyuracak kadar soğan ve patatesimiz var" dedi.




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