Ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta çıktığı ceviz ağıcından düşen 2 çocuk babası bir kişi, tedavi altına alındığı Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 2 çocuk babası Sadi Yeşertmen (34) kendilerine ait bahçede ceviz toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen Sadi Yeşertmen yaralandı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşertmen ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sadi Yeşertmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.