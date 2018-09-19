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Ceviz ağacından düşen inşaat işçisi öldü

Samsun’da çıktığı ceviz ağacından düşen inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da çıktığı ceviz ağacından düşen inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alanşeyhi Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 4 çocuk babası inşaat işçisi 30 yaşındaki Ömer Tuzcu, ağır yaralandı. Ailesi tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Tuzcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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