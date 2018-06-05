’Çevre Günü’nde ödülleri aldılar

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle ile aynı günde tertip edilen Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası ödül töreninde öğrenciler çevre konusundaki duyarlılıklarını bir kez daha vurguladılar. Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ toplama Kampanyası ödül törenine Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Karmil, Özkan Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, müdürler, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Togar: “Doğanın ve çevrenin korunmaya ihtiyacı var”

Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası ödül töreninin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yapılmasının programla örtüştüğüne dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Doğal kaynakların giderek azaldığı ve dünyanın pek çok bölgesinde çevre kirliliğinin büyük sorun teşkil ettiği günümüzde doğanın ve çevrenin korunma ihtiyacı arttı. 5 Haziran tarihi bu manada Dünya Çevre Günü olarak tüm dünyada farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bizler de Tekkeköy Belediyesi olarak ilçemizde geri dönüşün ve çevre bilincinin aşılanması için çeşitli projeler hayata geçirdik. Tüm okullarımızda çevre ve geri dönüşün ile ilgili eğitim çalışmaları yürüttük. Ardından tüm okullarımıza geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Akabinde öğrencilerimizi geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek ve motive etmek için çeşitli hediyeler verdik” dedi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

Geri dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bitkisel atık yağ toplama kampanyası düzenlediklerini ifade eden Başkan Togar, “Çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak, yarınlarımıza daha temiz yaşanılabilir bir gelecek bırakabilmek, geri dönüşün konusunda farkındalık oluşturmak maksadıyla Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde 20 Kasım 2017 - 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası düzenledik. Bugün yarışmada dereceye giren öğrencilerimize ve okulumuza tablet, bisiklet, masa tenisi, spor seti, hediye çeki, kitap gibi daha birçok hediyeyi takdim ettik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizi çevreye karşı duyarlılığından dolayı bir kez daha kutluyorum. Daha temiz bir Tekkeköy daha temiz bir dünya için çevremizi kirletmiyoruz, kullanılmış yağları dökmüyoruz ve geri dönüşümle tekrar kullanılacak olan maddeleri de geri dönüşüm kutularına atıyoruz” şeklinde konuştu.