Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden “İmar Barışı” açıklaması

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “İmar Barışı” hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İmar Barışı olarak bilinen Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici eklenen 16. madde olup, 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İmar Barışı kapsamındaki uygulamalar ise 06 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ doğrultusunda yürütülmektedir. Buna göre; 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıların e-devlet sistemi üzerinden bizzat sahibi vatandaşlar tarafından yapılmasına dönük oluşturulan yapı kayıt sistemi, 08 Haziran 2018 tarihinden itibaren bakanlığımızca e-devlet sistemi üzerinden kullanıma açılmış ve bu sistem üzerinden başvurular vatandaşlarımızca bizzat yapılmaya başlanmıştır. Aynı gün eş zamanlı olarak ilimiz merkezinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla yedi adet Barış Masaları oluşturulmuş, başvuru yapmak isteyen vatandaşlara bilgilendirme yapılmaya başlanmıştır. İlçelerde ise Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından oluşturulan barış masaları yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bunun dışında oluşan ihtiyaca göre tüm birimlerimiz ve idarecilerimiz de bilgilendirme yapmaktadır. Başvuru esnasında e-devlet kapısına şifre girişi, işlem onayı ve e-devlet kapısından güvenli çıkışın doğrudan vatandaş tarafından sağlanmakta olup, yapı kayıt formunun doldurulması esnasında, vatandaşın talep etmesi halinde, bilgi girişi görevli personel tarafından da yapılmaktadır. Bu konuda günlük olarak ortalama 450 civarında vatandaşımıza hizmet verilmiştir. İlimizdeki vatandaşların bu kanundan azami yararlanmasını ve doğru yönlenmesini sağlamak amacıyla tüm ilçelerin mahalle muhtarlarına ve ilgili birimlere, bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Kanundan yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Ekim 2018 olup, son ödeme tarihi 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde ve kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar hariç tüm imar mevzuatına aykırı yapılmış olan yapı sahipleri imar barışı kanunundan yararlanabilecektir.”