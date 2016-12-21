Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 19:12

Ceyhun Yıldızoğlu: “Bu mağlubiyet bize yakışmadı”

Ceyhun Yıldızoğlu: “Bu mağlubiyet bize yakışmadı”

21 Aralık 2016 19:12

Botaş Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, ikinci yarı oynadıkları oyunun ve alınan mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını söyledi.
Botaş Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Samsun’da oynanan Samsun Canik Belediyespor - Botaş maçını değerlendirdi.
Bu mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirten Ceyhun Yıldızoğlu, "Böyle bir farktan gelip bu maçı kazanmak kolay değil. Bunun için Samsun Canik Belediyesporu tebrik ediyorum. Bu farkın erimesinde onların ikinci yarı canlanması, oyuna daha çok asılmaları etkendi ama bizim açımızdan da maçın kazanıldığını düşünmek, ilk yarı oynadığımız basketbolu oynamaya devam etmemek en büyük hatamız oldu diye düşünüyorum. Bu kadar önemli galibiyetler almış bizim gibi bir takım için bunun kabullenmesi biraz zor ama maalesef basketbol böyle bir şey. Umarım bundan bir ders çıkartmışızdır. Oyuncularıma ilk yarı oynadıkları basketbol için teşekkür ediyorum ama ikinci yarı oynadıkları oyun ne kendilerine ne de kariyerlerine yakışmadığını düşünüyorum” dedi.
Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Botaşlı oyuncu Fatmanur Karakaş ise, “İlk yarı güzel bir mücadele verdik ve önde bitirdik. İkinci yarı konsantre kaybı yaşadık. Bu yüzden de maçı kötü bitirdik. İki takım da çok iyi mücadele verdi” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç