Ceyhun Yıldızoğlu: “Bu mağlubiyet bize yakışmadı”

Botaş Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, ikinci yarı oynadıkları oyunun ve alınan mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını söyledi.

Botaş Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Samsun’da oynanan Samsun Canik Belediyespor - Botaş maçını değerlendirdi.

Bu mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirten Ceyhun Yıldızoğlu, "Böyle bir farktan gelip bu maçı kazanmak kolay değil. Bunun için Samsun Canik Belediyesporu tebrik ediyorum. Bu farkın erimesinde onların ikinci yarı canlanması, oyuna daha çok asılmaları etkendi ama bizim açımızdan da maçın kazanıldığını düşünmek, ilk yarı oynadığımız basketbolu oynamaya devam etmemek en büyük hatamız oldu diye düşünüyorum. Bu kadar önemli galibiyetler almış bizim gibi bir takım için bunun kabullenmesi biraz zor ama maalesef basketbol böyle bir şey. Umarım bundan bir ders çıkartmışızdır. Oyuncularıma ilk yarı oynadıkları basketbol için teşekkür ediyorum ama ikinci yarı oynadıkları oyun ne kendilerine ne de kariyerlerine yakışmadığını düşünüyorum” dedi.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Botaşlı oyuncu Fatmanur Karakaş ise, “İlk yarı güzel bir mücadele verdik ve önde bitirdik. İkinci yarı konsantre kaybı yaşadık. Bu yüzden de maçı kötü bitirdik. İki takım da çok iyi mücadele verdi” diye konuştu.