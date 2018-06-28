Cezaevi duvarlarından fuara

Cumhuriyet Meydanı’nda açılan fuarda, 59 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen; gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenip, satışı yapılacak. Bir hafta süreyle açık kalacak fuarla; ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla sürdürülen işbirliğini güçlendirmek amaçlanıyor.

Fuarda açılış konuşması yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bu tarz çalışmaların Türkiye’de yapılması hepimizi mutlu ediyor. Bu çalışmalarla hem hükümlülerin meslek sahibi olup topluma kazandırılmaları adına hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına güzel bir çalışma" dedi.

Bu çalışmaların 3 önemli bir unsurunun olduğunu belirten MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bu unsurlardan biri ülkenin ihtiyacı olan üretimin yapılması. Hem ülke açısından hem de mahkumlar açısından bir gelir ortaya çıkıyor. İkincisi iş gücü niteliği açısından önemli. Üçüncü olarak hem hükümlülerin hem toplum genelinde ihtiyacımız olan rehabilitasyon meselesi. Bu anlamda bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Bu tür fuarlarda daha önce de bulunduğunu belirten AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile sosyal politikaları geliştiren cezaevlerinde bir çığır açan, yeni bir anlayış kazandıran mahkumları parmaklıklar arkasında saklayan bir mantıktan üreten bir mantığa geçiren Adalet Bakanlığımız ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Herkes bu fuarı gezmeli”

Fuar için Samsun’un seçilmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bütün Samsunlulara çağrıda bulunuyorum; lütfen bu fuarı gezmeye gelin burada kaliteli ve ucuz ürünler bulacaksınız. Çarşıya inen herkes bu fuarı gezmeli. Çünkü mutlaka buradan alacağınız bir şey çıkar. Bu çok anlamlı bir çalışma. Bizim sistemimizde insanı sadece cezalandırmak yok onları hayata kazandırmak önemli. İşsiz güçsüz insanlar genelde suça karışıyor. İnsanın bir işi bir mesleği varsa suçtan uzak duruyor" ifadelerini kullandı.

"Duvarların arkasında bir hayat var"

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ise "Bizler görmesek de duvarların arkasında bir hayat var. Devlet suç işleyen birinin cezasını mutlaka verir ve infaz eder. O insanlarda bizim insanımız. İşyurtları Kurumumuz; amacına uygun bir şekilde ceza evine düşen suçluları ıslah ederek topluma faydalı bireyler haline getiren önemli bir merkez haline geldi. Bizler önceden cezaevlerine düşen insanların kibrit çöpünden gemi yaparak zaman geçirdiğini biliyorduk. Ama bu fuarı gezdiğinizde buradaki ürünlerin mahkumlar tarafından üretildiklerini görünce ne kadar büyük bir işin başarıldığını görecekler. Bizim adalet sistemimizde cezaevinden çıkan insanların toplum içerisine karıştığında korkulan değil toplumda bir aranan eleman olması konusunda büyük bir işi başardığımızı söylemek istiyorum. İş yurtlarında meslek sahibi olan insanlar toplumdaki ara eleman ihtiyacına da katkı sağlıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarı gezerek çalışmalar hakkında stant görevlilerinden bilgi aldı. Fuar açılışına; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

’İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’ 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda açık kalacak.