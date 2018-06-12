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12 Haziran 2018 15:35

Cezaevi firarileri kısa sürede yakalandı

Samsun’da yarı açık cezaevinden firar eden 2 zanlı kısa sürede yakalandı.

Cezaevi firarileri kısa sürede yakalandı

12 Haziran 2018 15:35


Edinilen bilgiye göre, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun açık bölümünde kalan hükümlülerden Jiyan A. ve Ali D. birlikte firar etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinin yakınındaki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi köprüsü üzerinde şüphe üzerine durdukları otomobilde yaptıkları kontrolde kısa süre önce firar eden Jiyan A. ve Ali D. ile araçta bulunan B.E.’yi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 14 adet ’Lyrica’ adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi. İfadesi alınan B.E. serbest bırakılırken, firariler Jiyan A. ve Ali D. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin ardından tutuklanan Jiyan A. ile Ali D. cezaevine gönderildi.




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