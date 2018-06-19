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19 Haziran 2018 16:41

Cezaevindeki arkadaşlarının marketini soydular

Samsun’da cezaevinden izinli çıkarak cezaevinde birlikte kaldıkları arkadaşlarının marketinden çelik para kasasını çalan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cezaevindeki arkadaşlarının marketini soydular

19 Haziran 2018 16:41


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkii Örnek Sanayi Sitesinde 13 Haziran’da meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin D.(46) ve Ramazan D. (36), Bafra Yarıaçık Cezaevinden birlikte kaldıkları market sahibi Ali S.’nin iş yerini soymaya karar verdi. Cezaevinden izinli çıkan Nurettin D. ve Ramazan D., Ali S.’nin cezaevinde bulunmasından da faydalanarak gece vakitlerinde markete girip çelik para kasasını çaldı. Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine polis hırsızların tespiti için çalışma başlattı. Hırsızlık olayında kullanılan aracın kiralık olduğu ve Samsun’dan İstanbul’a gittiği tespit edildi. Nurettin D. ve Ramazan D. İstanbul dönüşü Samsun’a gelirken Ankara yolu üzerinde yakalandı. İçinde 10 bin dolar para ile 30 adet çeyrek altın bulunduğu ileri sürülen çelik kasa ise Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi’nde içindekiler çalınmış halde atılmış olarak bulundu.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda sorguları tamamlanan Nurettin D. ve Ramazan D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.




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