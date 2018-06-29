Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 22:19

Cezaevindeki kardeşine gönderdiği monttan uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı

Samsun’da bir kişi, cezaevindeki kardeşine getirdiği montun içinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı.

Cezaevindeki kardeşine gönderdiği monttan uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı

29 Haziran 2018 22:19


Olay, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.’nin (34) cezaevinde bulunan kardeşine getirdiği giysiler arasındaki montta cezaevi görevlileri tarafından yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçti. Giysiyi teslim ettikten sonra ayrılan F.B. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. "Cezaevine yasak madde sokmak" suçundan nöbetçi mahkemeye ifade veren F.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç