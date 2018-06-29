Olay, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.’nin (34) cezaevinde bulunan kardeşine getirdiği giysiler arasındaki montta cezaevi görevlileri tarafından yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçti. Giysiyi teslim ettikten sonra ayrılan F.B. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. "Cezaevine yasak madde sokmak" suçundan nöbetçi mahkemeye ifade veren F.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.