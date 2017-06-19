Cezalarını kamu yararına çalışarak çekiyorlar

Kamu yararına çalışma; mahkemece hapis cezası verilen kişilerin, cezasının tamamını veya bir kısmını ceza infaz kurumunda çekmek yerine denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak toplumun içinde kamuya faydalı işlerde ücretsiz çalışarak infaz etmesi olarak adlandırılıyor. Kamu yararına çalışma uygulaması ile suçluların topluma kazandırılması amaçlanıyor. Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yargı çerçevesinde, 2016 yılında toplam 2 bin 441 hükümlü, 2017 yılında ise 982 hükümlü, kamu yararına ücretsiz olarak; okul, adliye binaları, cami, park, bahçe, muhtarlıklar ve belediyelerde herhangi bir ücret almadan kamu yararına çalışarak cezalarını infaz etti. Denetimli serbestlik uygulaması, hükümlülerin cezalarını ceza infaz kurumunda çektirmek yerine topluma verdikleri zararı kamu hizmetinde ücretsiz çalışarak zararın geri ödenmesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bir seçenek yaptırım. Bu bağlamda hükümlülerin sosyalleşmesi, çalışma alışkanlığı, disiplin elde etmesi aynı zamanda da kamu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

2015 yılında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Samsun İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle; Asarcık, Kavak, Tekkeköy, Canik, Atakum, İlkadım’da bulunan camilerin iç ve dış mekanları ile çevre temizlik ve bakım onarım işleri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetim ve gözetimindeki hükümlüler tarafından yerine getiriliyor. Görevlendirilen hükümlüler belli belirsiz aralıklarla, müdürlüğe ait denetim ekibi tarafında denetleniyor.

"Hükümlüler toplumla iç içe kalabilmekte"

Konu hakkında açıklama yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Kamu yararına ücretsiz zorunlu çalışma infazın iki yönünü ortaya çıkarmaktadır. Birincisi infazın toplum içinde yapılması nedeniyle toplum, adaletin yerine getirildiğini görebilmekte; ikincisi de hükümlülerin aileleriyle birlikte toplum içinde kalabilmesi dolayısıyla toplumsal dışlamanın daha az yaşanmasına olanak sağlamaktadır. Bu vesile ile hükümlüler toplumla iç içe kalabilmektedir. Hükümlünün kamu yararına çalışması aynı zamanda kişinin öz disiplin kazanmasına ve zaman yönetimi tecrübesi elde etmesine imkan sağlamaktadır. Yapılan uygulamalar suç tekrarını azaltan unsurlar olarak kabul edilmektedir. Yapılan protokolle birlikte camilerin genel temizlik, bakım ve onarım gibi ihtiyaçlarında çalışan hükümlüler aynı zamanda dini konularda eğitilmek ve bilgilendirmek istedikleri taktirde camilerimizdeki din görevlilerinden Kur’an-ı Kerim öğrenebilmekte, dini vecibelerinin yerine getirilmesi konusunda kendilerine yardımcı olunmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol uyarınca okullarda da bakım, onarım ve temizlik işlemleri denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesinde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler tarafından yapılmaktadır" dedi.