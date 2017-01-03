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03 Ocak 2017 17:44

Çiftçiler 2016’dan umduğunu bulamadı

Çiftçiler 2016’dan umduğunu bulamadı

03 Ocak 2017 17:44

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, 2016 yılının ürün verimliliği açısından bol geçmesine rağmen çiftçilerin fiyatlar yüzünden umduğunu bulamadığını belirtti.
Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, 2016 yılını tarım açısından değerlendirdi. 2016 yılında hava şartlarının zirai ürünler açısından olumlu olduğunu vurgulayan Tütüncü, “2016 yılı tarım açısından fena geçmedi. Ürünler bu sene verimli oldu. Verim fiyatlara pek yansımadı. Çiftçiler, ürünlerinde istedikleri fiyatı yakalayamadı. Buğday bu sene verimini korudu. Sebze ve meyvede de sıkıntı olmadı. Samsun’da bu yıl en çok ayçiçeği, çeltik, mısır ve sebze ürün verimi sağladık. Bu verimi fiyatlara yansıtamasak da çiftçilerimiz yine de üretmeye devam ediyor. Serbest piyasa koşulları ve Rusya ile yaşanan uçak krizi ürünlerin fiyatlarını olumsuz etkiledi. Samsun olarak Rusya ile ihracat bağlantılarımız var. İnşallah 2017 yılında Rusya ile aramız daha güzel olacak ve ihracatımız daha da çok olacak. Samsun’dan Rusya’ya en çok narenciye, fındık, sebze ve meyve gönderiyoruz” dedi.
Tütüncü, 2016’dan memnun kalmayan çiftçilerin 2017 yılından umutlu olduğunu sözlerine ekledi.



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