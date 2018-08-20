Çiğdem Karaaslan’a havalimanında coşkulu karşılama

Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilen AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun-Çarşamba Havalimanında partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Kongreden sonra hava yolu ile Samsun’a gelen Çiğdem Karaaslan için AK Parti İl Başkanlığı tarafından Samsun-Çarşamba Havalimanında karşılama programı düzenlendi. Uçaktan inişi sırasında Karaaslan’ı AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser çiçekle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Öncelikle bu güzel karşılama için en başta il başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugünkü karşılama bizler için çok çok anlamlı. Bu mutluluğu bizlerle paylaşan tüm teşkilat üyelerine teşekkür ederim. 8. defa MKYK üyesi olarak parti yönetiminde yer almanın sevincini yaşıyoruz. Bugün bana verilen bu makam şahsıma verilen makam olmanın ötesinde çok büyük bir anlam taşıyor. Biz MKYK üyesi olarak yine Samsun’u temsilen orada olmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz. İktidara gelişimizle birlikte Türkiye’de müthiş bir değişim yaşandı. 16 Nisan referandumunun ardından da kendi kadrolarımızda değişim ve dönüşüm hareketi başladı. Arkasından genel seçimlerde milletvekillerimizle birlikte devam ettik ve arkasından da, parti yönetimlerimizin şekillendiği, yenilendiği, tazelendiği ve tecrübe ile de harmanlandığı bir dönemi daha bitirdik. Dolayısı ile bu görevimiz hayırlı olur inşallah dileklerinde bulunuyorum” dedi.

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, bugüne kadar 4 olağan, 3 olağanüstü kongrede ana kademe MKYK üyesi olarak görevlendirildi ve 6. Olağan Büyük Kongre’de de 8. defa MKYK üyesi olarak parti yönetiminde yer aldı.