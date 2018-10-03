Cinayet sanığı ve kazara vurduğu arkadaşı adliyeye sevk edildi

Samsun'da kavgada bir kişiyi öldürüp, kazara arkadaşını da karnından yaralayan ziraat mühendisi ile yaralı arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan Karadeniz Kırathanesi önünde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, spotçu Yunus Kart (49) ile daha önce aralarında husumet bulunan ziraat mühendisi Murat A. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat A. tabancayla Yunus Kart'a ateş açtı. Silahlı saldırıda Yunus Kart ve Murat A.'nın yanındaki Önder E. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yunus Kart yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Murat A., yaralı arkadaşı Önder E. ile birlikte olay yerinden kaçtı. Murat A. daha sonra da yaralı arkadaşını özel hastaneye bırakıp oradan da kaçtı. Karnından yaralanan Ömer E. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen ziraat mühendisi Murat A. daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga sırasında kendi arkadaşı tarafından kazara karnından vurulan Önder E., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Murat A. ve Önder E., üzerlerine çelik yelek giydirilerek bugün akşam saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.