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Cinayet zanlısı tutuklandı

Samsun’da 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak'ta önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol T.'nin (46) bıçaklı saldırısına uğrayan Aşkın Pank (43), sol göğsünün alt kısmının iki yerinden yaralandı. Ağır yaralanan Pank, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırgan ise dün öğlen saatlerinde İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen Erol T., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erol T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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