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28 Ağustos 2018 17:04

Cinayete 9 yıl hapis

Samsun’da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şahıs yargılandığı mahkemece 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayete 9 yıl hapis

28 Ağustos 2018 17:04


Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Orhan Yeni, sokakta karşılaştığı 30 yaşındaki Soner Aydın’ı bacağından bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Olaydan sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Orhan Yeni hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde deva açıldı.


Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu yargılanan Orhan Yeni, Soner Aydın’ı öldürmek suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.




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