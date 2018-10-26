Çin'den İngiltere'ye pedal çeviriyor

Çin'in Şanghay şehrinden bisikletiyle İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek yola çıkan 27 yaşındaki Li Jianan, faklı kültürleri tanımak istediğini söyledi.

Çin'in Şanghay şehrinden bisikletiyle Londra'ya gitmek yola çıkan 27 yaşındaki Li Jianan, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden 4 ay süren yolculuğu sonunda Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 10 bin kilometre pedal çevirerek Karadeniz Sahil Yolu'ndan Samsun Bafra'ya ulaşan Li Jianan, Bafra Bisikletçiler Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin ve Bafra Bisiklet Topluluğu kurucusu Volkan Karaman tarafından karşılanarak misafir edildi.

Türk konukseverliğine hayran kaldığını söyleyen Li Jianan, "Çin'in Şanghay şehrinden geliyorum. Bu bisiklet seyahatime 2 Haziran'da başladım. Londra'ya gitmeyi planladım. Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'da bulundum. Türkiye benim 4. ülkem. Bugün Samsun Bafra'ya geldim. Bir gece burada kalacağım ve yarın Sinop'a geçeceğim. İstanbul'a gideceğim, oradan sonra Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya, Fransa ve sonra Londra'ya gideceğim. Neden bu yolculuğu yapıyorum çünkü dünyayı görmeyi seviyorum. Farlı kültürleri görmeyi seviyorum. Londra'ya kadar farklı ülkelerde, faklı kültürlerde daha çok eğleneceği mi düşünüyorum" dedi.

Bafra'da Li Jianan'ı evinde misafir eden Bisiklet Topluluğu kurucusu Volkan Karaman, "İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takımı Kaptanı Mustafa Önder Atik bana ulaşarak kalma yeri ayarlamamı söyledi. Ben de Bafra Bisiklet Topluluğu kurucularından olduğum için özellikle bisikletçi arkadaşımızın konaklama amacıyla da iletişime geçtik. Bafra Bisikletçiler Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin de çok yardımcı oldu. Biz elimizden geldiği kadar sorumluluk sahibi kişiler olarak arkadaşımızın yanında olduk. Normalde çadırda kalabiliyor ama amacı Türk kültürünü, aile kültürünü görmek, öğrenmek bu duyguları yaşamak için ailelerin yanında kalmayı istiyor. Biz de bu konuda gönüllü olduk. Buradan da yolculuğu Sinop'a, orada da başka ailelerin yanında kalarak yolunu bu şekilde farklı farklı ailelerin yanında kalarak yoluna devam edecek" şeklinde konuştu.