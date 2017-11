Cinsel saldırı ve gasp iddiasına tutuklama

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi bir sitenin bloklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Y.K.(33), kendisini tehdit edip zor kullanan O.K.(33) adlı şahsın Atakum ilçesindeki bir eve götürüp burada cinsel saldırıda bulunarak cep telefonunu gasp ettiğini iddia etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili O.K.’yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.K., "cinsel saldırı ve gasp" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.K., her iki suçtan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verilerek Samsun kapalı Cezaevine gönderildi.