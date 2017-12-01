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01 Aralık 2017 11:20

Cinsel saldırıdan 12 yıl cezası bulunan şahıs ormanlık alanda yakalandı

Samsun’da 3 ayrı kadına cinsel saldırı suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu ormanlık alanda saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı.

Cinsel saldırıdan 12 yıl cezası bulunan şahıs ormanlık alanda yakalandı

01 Aralık 2017 11:20


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2009 ve 2010 tarihlerinde 3 ayrı kadına cinsel istismar suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemeleri tarafından toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırılan K.A.(52) hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Yaşlaşık 5 aydır jandarmanın peşinde olduğu K.A., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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