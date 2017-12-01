Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2009 ve 2010 tarihlerinde 3 ayrı kadına cinsel istismar suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemeleri tarafından toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırılan K.A.(52) hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Yaşlaşık 5 aydır jandarmanın peşinde olduğu K.A., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.