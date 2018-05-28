Cip ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhtar Kadir Şahin Sokak’tan seyir halinde olan Seydihan Balcı(31) idaresindeki 06 AED 156 plakalı cip ile İrşahiye Caddesi’nden gelen Ömer Bucak’ın (29) kullandığı 55 C 5318 plakalı minibüs Dört Yol Kavşağı’nda çarpıştı. Kazaya karışan iki araç da yolun kenarında bulunan bir apartmanın istinat duvarına çarparak durdu. Kazada minibüs sürücüsü Ömer Bucak, cip Sürücüsü Seydihan Balcı ve cipte yolcu olarak bulunan Dursun Gül(21) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı kavşakta 15 gün önce meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.