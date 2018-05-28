Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 17:46

Cip ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cip ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

28 Mayıs 2018 17:46


Kaza, Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhtar Kadir Şahin Sokak’tan seyir halinde olan Seydihan Balcı(31) idaresindeki 06 AED 156 plakalı cip ile İrşahiye Caddesi’nden gelen Ömer Bucak’ın (29) kullandığı 55 C 5318 plakalı minibüs Dört Yol Kavşağı’nda çarpıştı. Kazaya karışan iki araç da yolun kenarında bulunan bir apartmanın istinat duvarına çarparak durdu. Kazada minibüs sürücüsü Ömer Bucak, cip Sürücüsü Seydihan Balcı ve cipte yolcu olarak bulunan Dursun Gül(21) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Aynı kavşakta 15 gün önce meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç