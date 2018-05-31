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31 Mayıs 2018 17:38

Çocuğa cinsel istismara 9 yıl hapis

Samsun’da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çocuğa cinsel istismara 9 yıl hapis

31 Mayıs 2018 17:38


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası 63 yaşındaki A.C.S.M., komşusunun zihinsel engelli olduğu ileri sürülen 12 yaşındaki oğlu A.D.’yi dondurma alma bahanesiyle kandırıp bir tarlanın kenarına götürerek burada cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Bu sırada yoldan araçla geçen vatandaşlar durumu fark edince araçlarından inip A.C.S.M.’yi darp etti. Hastanelik olan şahıs tedavisinin ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.C.M.S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme A.C.S.M.’yi "cinsel istismar" suçundan 6 yıl 8 ay, "alıkoyma" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan A.C.S.M.’nin tahliyesine karar verildi.




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