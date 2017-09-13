Çocuğu okula başlayan ailelere yönelik öneriler

Doç. Dr. Yusuf Yasin Gümüş, yeni okul sürecinde aile, okul ve öğretmenlerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Okula başlangıç sürecinin kimi çocuk için heyecan verici kimi çocuk için de sıkıntılı bir süreç olabildiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yusuf Yasin Gümüş, bu sürecin çocukların karakter yapısına göre değişmekle birlikte her çocuk için bir miktar zorluk oluşturduğunu belirtti. Çocukların okula başlangıç sürecinde yabancı oldukları bir ortama uyum sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Gümüş, çocukların yaşadıkları bu uyum sürecinde; aile, okul ve öğretmenlerin bir işbirliği içerisinde çocuklara yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

Çocuğu okula hazırlama sürecinde yapılacaklar

Çocuğun okula hazırlanma sürecinde yapılması gerekenlere değinen Gümüş, "Çocuklarla varsa kendi ağabey ya da ablası veya dışarıda gördüğü ağabey ablalar gibi artık onunda büyüyerek okula başlama zamanının geldiğini, onun yaşındaki tüm çocukların okula başlayacağını, onunda gördüğü ağabey ablalar gibi çantasının olacağı ve forma giyeceği, okulda yeni arkadaşlarının olacağı, bu arkadaşlarıyla eğlenceli oyunlar oynayacakları, bir sürü yeni şey, hatta artık gördüğü yazıları okuyabileceği gibi konular konuşularak okul konusunda iyi bir imaj oluşturulur. Bu hazırlık döneminde okul için gerekli araç ve gereçlere yönelik alışverişe çocuğunda katılarak ’okula giderken nasıl bir çanta ya da yazı yazarken nasıl bir kalem kullanmak istediği’ gibi konularda fikirleri dikkate alınarak çocuğun okula gitmeye yönelik motivasyonu arttırılabilir. Çocuğun okula başlangıç süreciyle ilgili fikir sahibi olması amacıyla okula başlamayı konu alan hikaye kitaplarının okunması, okula başlangıç videoları izlenmesi veya okulun ilk gününde aile fertlerinin yaşadığı anıların konuşulması faydalı olacaktır. Okula başlangıç öncesinde okul binasının ve sınıfının ziyaret edilmesi, öğretmeniyle tanışılması, ilk gün okulda neler yapılacağının ( sen ve arkadaşların öğretmeninizle sınıftayken tüm anne babalar dışarıda sizi bekleyeceğiz gibi) konuşulması ile ilk günün bir nevi provasının yapılması çocuğun okula uyumunu kolaylaştıracaktır" diye konuştu.

Okulun ilk günlerinde yapılacaklar

Okulun ilk günü anne ve babaların okulla ilgili pozitif ve rahat bir tutum sergileyerek çocuğa eşlik etmesinin çocuğun kendini rahat ve güvende hissetmesine yardımcı olacağını söyleyen Gümüş, "Korkma, heyecanlanma, endişelenme gibi içinde olumsuz bir durum içeren cümleler yerine okulun eğlenceli bir deneyim olacağına, yeni arkadaşlar, yeni oyunlar öğreneceği, birkaç gün sonra okula alışarak kendisini daha rahat hissedeceği gibi olumlu cümlelerle çocuğunuzu destekleyin. Çocuğun en temel gereksinimlerinden birisi kendisini güvende hissetmesidir. Bu yüzden çocuğunuzdan ayrılma konusunda acele etmeyin, öğretmenin direktifleri doğrultusunda hareket edin. Çocuğunuzun sizden ayrılabilme ve öğretmenine bağlanarak bu yeni ortamda kendisini güvende hissetmeye başlayana kadar çocuğunuza refakat edin. Sonraki günlerde çocuğunuzdan ayrılırken onu dışarıda bekliyor olacağınızı, daha sonraki günlerde de çıkış saatinde onu bekliyor olacağınızı belirtin, bekleyeceğinizi söylediğinizde çocuktan habersiz okuldan ayrılmayın ya da okul çıkış saatine gecikmeyin. Çocuğunuzdan ayrılmadan önce okul sonrasında yapmak için bir aktivite planlayın ve okuldan sonra birlikte olacağınızı vurgulayarak tekrar bir araya geleceğinizi hissettirin. İlk günlerde uzun olan vedalaşma süresini kademeli olarak azaltın. Eğer çocuğunuz sizden ayrılmakta çok zorlanıyorsa daha kolay ayrılabileceği bir akraba ile okula gelmesi sağlayın. Okula gidilecek günün sabahında başlayan ateş, halsizlik, bulantı, karın ağrısı gibi belirtilerin fiziksel bir hastalıktan çok çocuğun yaşadığı kaygı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda okula gitme konusunda çocuğun kaygılarını anlamaya çalışarak zorlandığı konularda onu destekleyerek okula gitmesi sağlanmalıdır. Belirtilerin şiddetli olması durumunda, gerekli tıbbi destek alındıktan sonra altta yatan başka bir durum tespit edilmemiş ve halen çocuğun okula gitmesi sağlanamıyorsa okul ve rehberlik desteği alınmalı, yine sorun çözülemez ise hızlı bir şekilde çocuk psikiyatrisi başvurusu yapılmalıdır. Okula başlangıç süreci hakkında genel bir çerçeve çizmek gerekirse, çocuğun bu süreçte bir takım zorluklar yaşayabileceğini ve uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olduğunu unutmadan, ona kızmadan ve başkalarıyla kıyaslamadan, sabırlı bir şekilde ne konuda zorluk yaşadığını anlamaya çalışarak destek olunması gerekmektedir" şeklinde konuştu.