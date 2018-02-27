Çocuk bağışıklığında ve alerjide doğru bilinen yanlışlar

Dr. Mehtap Kılıç, çocuk bağışıklığında ve alerjide doğru bilen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

“Çocuk, erişkinin küçültülmüş hali değildir”

Çocuklara verilen her ilacın iki kere düşünülerek verilmesi gerektiğine dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Kliniği’nden Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Günümüzde alerjik hastalıkların sıklığının ve bağışıklık sistemi hastalıkları hakkında farkındalığın hızla artması birçok soruyu da beraberinde getirmiştir. Sağlık, üzücü bir şekilde günümüzde suistimale açık bir pazar haline gelmiştir. İnternetin getirdiği bilgi kirliliği, aktarların önerdiği bilimsel veri tabanı olmayan ’bitkisel’ adı altında masumca görünen yaklaşımlar, eczanelerde Tarım Bakanlığı onaylı satılan bağışıklık sistemi güçlendirici adı altındaki ilaçlar. Unutulmamalıdır ki çocuk, erişkinin küçültülmüş hali değildir” dedi.

“Çocuklara verdiğimiz her ilaç iki kere düşünülerek verilmeli”

Doç. Dr. Mehtap Kılıç şöyle devam etti: “Çocuğun büyüyen bir organizma olduğu, verilen her ilacın büyüyen kemik, göz, akciğer gibi pek çok dokuya etki ettiği göz ardı edilmemelidir. Çocuklara verdiğimiz her ilaç iki kere düşünülerek verilmelidir. Bağışıklık güçlendirici ilaçlar önerildiğinde çocuklarda uzun dönem sonuçlarının olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Bağışıklık sistemi kanserden romatizmal hastalıklara kadar birçok hastalığın savunmasında görev alır. Bu görevi sırasında dışarıdan onu desteklediği iddia edilen ilaçların mutlaka çocuklarda çalışılmış güvenli olduğu gösterilmiş çalışmalar varsa tercih edilmesi gerekir.”

“Çocuklar geleceğimiz”

Doç. Dr. Mehtap Kılıç açıklamasını şöyle tamamladı: “Ailelere sayıca fazla gibi görünen enfeksiyonların böyle ilaçlarla durdurulmaya çalışılması değil, neden böyle olduğunun araştırılması gerekir. Öncelikle gerçekten bir sorun olup olmadığı aile ile beraber tartışılmalıdır çünkü okulun ya da kreşin ilk yılı olması ya da evde okula giden kardeş varlığı enfeksiyon riskini bazen altta bir bağışıklık sistemi eksikliği olmadan da artırabilir. Amaç günü kurtarmak değil yarınları kurtarmaktır. Çocuklar geleceğimizdir.”