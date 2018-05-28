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28 Mayıs 2018 14:08

“Çocuk Gözüyle Fotoğraf”

Sakarya İlkokulu öğrencilerinin Samsun il ve ilçeleri içerisinden kesitleri fotoğrafladıkları çalışmalar "Çocuk Gözüyle Fotoğraf" sergisi adı ile Bulvar AVM’de sergilendi.

“Çocuk Gözüyle Fotoğraf”

28 Mayıs 2018 14:08


Doğa ve hayvan temasının işlendiği sergi, velilerin müdahalesi olmadan tamamen çocukların kadrajı ile çekilerek oluşturuldu. Sergi, İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Keskin’in katılımı ile açıldı. Açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Kenan Keskin, çocukları ve öğretmenlerini bu sergiden dolayı tebrik etti.


Sakarya İlkokulu Öğretmeni Jale Sözüdoğru, yaptıkları bu çalışma sayesinde öğrencilerinin boş zamanlarını, çağın tehditlerinden sayılan telefon, televizyon tablet gibi verimsiz süreler harcadıkları araçlar yerine sanatsal çalışmalara yönelik kullandıklarını ve bu sayede motivasyonlarının da arttığını belirtti. Ortaya çıkan fotoğrafların sergilenmesinin çocukların kendilerine olan öz güvenlerini de artırdığını vurgulayan Sözüdoğru, projenin şehrin kalbinde yer alan Bulvar AVM içerisinde sergilenerek daha fazla kitleye ulaştığını ve örnek oluşturduğunu iletti.


Çocukların ilkokul seviyesinde olmaları ise temelde bir takım olumlu anlayışların oturması açısından ayrı bir önem taşıyor.




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