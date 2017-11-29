Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:10

Çocuklar için dans ve drama etkinliği

Samsun’da ünlü bir alışveriş merkezi çocuklar için renkli etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Çocuklar için dans ve drama etkinliği

29 Kasım 2017 14:10


Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Düşevi Oyuncuları işbirliği ile Çocuk Dans ve Drama etkinliği düzenliyor. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi Miniclub, Aralık ayı boyunca minik ziyaretçilerini çocuk dans ve drama atölyesine davet ediyor.


Dans Eğitmeni Derya Kılıç eşliğinde minik ziyaretçiler dans ve drama atölyesinde kendi aralarındaki diyalog ve kontağı geliştirip, aile ve yaşadıkları sosyal çevre içindeki yaşam alanları ile bağlarını güçlendirirken birbirinden hareketli danslarla eğlenceye doyacak.


Yeşilyurt AVM tarafından yapılan açıklamada, “Adımdan dansa, çizimden dansa ve çeşitli malzemeler kullanarak gerçekleştirilecek atölyeye ben dans edebilirim diyen minik ziyaretçilerimizi bekliyoruz” denildi.


Aralık ayı boyunca her hafta sonu devam edecek olan etkinlik, AVM’nin fast food katında ücretsiz olarak saat 14.00-18.00 sıralarında gerçekleşecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç