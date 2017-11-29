Çocuklar için dans ve drama etkinliği

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Düşevi Oyuncuları işbirliği ile Çocuk Dans ve Drama etkinliği düzenliyor. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi Miniclub, Aralık ayı boyunca minik ziyaretçilerini çocuk dans ve drama atölyesine davet ediyor.

Dans Eğitmeni Derya Kılıç eşliğinde minik ziyaretçiler dans ve drama atölyesinde kendi aralarındaki diyalog ve kontağı geliştirip, aile ve yaşadıkları sosyal çevre içindeki yaşam alanları ile bağlarını güçlendirirken birbirinden hareketli danslarla eğlenceye doyacak.

Yeşilyurt AVM tarafından yapılan açıklamada, “Adımdan dansa, çizimden dansa ve çeşitli malzemeler kullanarak gerçekleştirilecek atölyeye ben dans edebilirim diyen minik ziyaretçilerimizi bekliyoruz” denildi.

Aralık ayı boyunca her hafta sonu devam edecek olan etkinlik, AVM’nin fast food katında ücretsiz olarak saat 14.00-18.00 sıralarında gerçekleşecek.