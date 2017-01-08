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08 Ocak 2017 16:59

Çocuklar Onur Erol ile hem eğlendi hem öğrendi

Çocuklar Onur Erol ile hem eğlendi hem öğrendi

08 Ocak 2017 16:59

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünden mezun olan Orff Schulwerk müzik ve hareket eğitimcisi Onur Erol, eğlenceli bir etkinlikle Samsun Bulvar AVM’de çocuklarla bir araya geldi.
Şarkını Söyle, Müzikolaj, Kendin Yap Kendin Çal isimli kitapları ve yine aynı isimleri taşıyan çocuk şarkıları albümleri ile Youtube’da da yüksek izlenme ve beğeni gören "Karamela Sepeti" kanalı ile çocukların ilgi gösterdiği Onur Erol, bestelediği çocuk şarkılarını seslendirdiği konserde interaktif ritim ve müzik atölyesi gerçekleştirerek çocukların etkinliğe aktif katılımlarını sağladı. Türkiye’nin 30 farklı şehrinde eğitimcilere yönelik birçok uygulamalı seminer ve konferanslar veren Onur Erol, Orff yaklaşımının Türkiye’nin sahip olduğu zengin kültürel kaynaklarla beslenerek, ülkenin her eğitim kurumundaki eğitim programlarında yer almasını ve eğitim literatürüne yeni kitap ve ders materyalleri ile çocukların severek söyleyeceği oyunlu şarkılar kazandırmayı hedefliyor. Etkinlik çocukların ritmik yeteneklerini ve kişisel becerilerini geliştirerek, bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunurken, aynı zamanda duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilme, zamanlama, tempoyu yakalayabilme, müzikle hareket edip durabilme, enstrüman çalabilmeyi öğrenme gibi konuları kavramalarını sağlıyor.
Duyuların Dansı isimli etkinlik Bulvar AVM Kültür Salonu’nda 3 seans olarak gerçekleşti. Samsun’un Çamyatağı İlkokulu, Çiftlik İlkokulu, Belalan İlkokulu, Eriklibelen İlkokulu, Gidirli İlkokulu, Çelikalan İlkokulu ve Boyalı İlkokulu’nda öğrenim gören çocuklar ağırlandı. Çocuklar, Bulvar AVM’nin tarihi binalarını gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çocuklarda alanda bulunan carusel ve trene de binerek eğlenme fırsatını elde ettiler. Etkinlik tüm çocuklarca büyük bir ilgi ve beğeni ile izlendi.



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