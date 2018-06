Çocuklar suçtan uzaklaşıyor, anneler para kazanıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Mart 2017 tarihinde 93 sayılı almış olduğu karar ve uyuşturucu ile mücadele komisyonunun da tavsiyesiyle İlkadım ilçesi Zeytinlik, Kadıköy ve Anadolu mahallelerinde “Bilgi ve Kültür Evleri” açılmasına karar verildi. Bu karar neticesinde 2017 Kasım ayında Zeytinlik Mahallesi’nde 2, Kadıköy Mahallesi’nde 1, Anadolu Mahallesi’nde 2 olmak üzere toplam 5 adet Bilgi ve Kültür Evi yapıldı. Bu evlerde 3-5 yaş arası 97 çocuk ve anneler, suç oranının yüksek olduğu mahallelerde eğitim görüyor.

Proje ile Samsun’da sosyoekonomik olarak geri kalmış mahallerde oturan ailelere daha kaliteli eğitim ve hizmet sunabilmek amacıyla aylık hane geliri bin lira ve altında olup, 3-5 yaş aralığında çocuğu olan ailelerin eğitilerek aile içi bağlarının güçlendirilmesi, ekonomik yapılarının artırılması, madde alışkanlığı olan bireylerin rehabilite sürecine katkı verilmesi, çocuk ile anne baba ilişkisinin arttırılması hedefleniyor. Bu evlerin amacı aile içi iletişimi güçlendirmek ve bu etkileşim ile birlikte bireyleri madde bağımlılığından korumak olarak dikkat çekiyor. Bu süreç sonunda çocukların aileden aldıkları desteğin artacağı, anne ve babaların hayattan beklentilerinin yükseleceği ve madde kullanım riskinin düşeceği öngörülüyor.

"Aile bütünlüğü bütün problemlerin önünü keser”

Bilgi ve Kültür Evleri’nin önemi hakkında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Türk toplumunun en önemli ihtiyaçlarından birisi çocuk eğitimidir. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuğun eğitimiyle birlikte annelerin de kendilerini geliştirmesi, çocuklara karşı davranışlarında eğitim almaları aileleri mutlu ediyor. O yüzden bu evlerin sayısı çoğalarak devam edecek. Toplumumuzda sağlam bir aile yapısı oluştuğunda çocuklar kötü alışkanlıklardan ve uyuşturucudan uzak duracaktır. Aile bütünlüğü, her zaman bu problemlerin önünü keser. Ailedeki iletişim zayıf olduğunda ise çocuklar ailede mutlu olamıyorsa nerede mutlu olursa oraya yöneliyor. Bu da çocukların ve ailenin başına problem getirecektir. Şu anda aileler ve çocuklarımız için hazırladığımız 5 evimiz var. 97 çocuk ve anne bu evlerde eğitim alıyor. Babalar da burada babalık eğitimi alıyor. Çocukların gelişimine katkı sağlanırken, anneler de yaptıkları el işleriyle aile ekonomisine destek oluyor. Sıkıntılı yerleşim alanlarında her türlü şer odakları at oynatacakları ortamı buluyorlar. Bizim bu semtler de uyuşturucunun ve gayri meşru iş yapanların alan olarak seçtiği bir çevre. O bakımdan biz de bu çevrenin çocuklarına ve ailelerine sahip çıkmak adına bu evleri yaptık” dedi.

“Ailemize çok olumlu yansıyor"

Aldıkları eğitimin ardından ailelerindeki huzurun daha da arttığını ifade eden Hanife Ak, "5 yaşında bir oğlum var. Onunla birlikte bu evlere geliyoruz. Daha önceden evde zaman geçirmek zorunda kalıyorduk. Evimizde sadece eşim çalıştığından dolayı çocuğumu kreşe verememiştim. Samsun Büyükşehir Belediyesinin böyle bir kreşi olduğunu duyunca başvurduk. Kabul edilince de buranın güzelliklerini fark ettik. Çocuğumuz burada çok güzel anaokulu eğitimi alıyor. Çok güzel etkinliklere katılıyor. Ayrıca biz de halk eğitim merkezlerinden gelen hocalar eşliğinde bilmediğimiz el işlerini öğreniyoruz. Bunları da daha sonra satarak para kazanıyoruz. Biz ve çocuğumuz burada sosyalleşiyor. Bu da ailemize çok olumlu yansıyor" diye konuştu.

"Hayatımda ilk kes para kazandım, onu da çocuklarıma harcadım”

Bilgi ve Kültür Evleri sayesinde hem eğitim gördüklerini hem de para kazandıklarını vurgulayan Derya Şentaş, “Daha önce hiç işte çalışmamıştım. Sadece ev hanımıydım. Şimdi ise çocuğum burada okurken ben de el işi yaprak para kazanıyorum. Buradan kazandığım ilk parayla koşa koşa mağazaya giderek çocuklarıma giysi aldım. Onları giydirmek çok güzel. Eşimden para temin etmeden çocuklarıma bir şeyler almak çok güzel bir duygu. Kendi emeğimle kazandığım parayla çocuklarıma bir şeyler almak çok güzel bir duyguymuş" şeklinde konuştu.

Bilgi ve Kültür Evleri’nin eğitimleri sabah ve öğlen olmak üzere iki grupta veriliyor. Bu eğitimlerde çocuklara çocuk gelişimi eğitmenleri; annelere ise Halk Eğitim usta öğreticileri tarafından çeşitli eğitimler veriliyor.