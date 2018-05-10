Çocuklara Avrupa masalları anlatıldı

Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, “Avrupa Günü” dolayısıyla, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Samsun Şubesi işbirliği ile çocuklara yönelik, “Masallar Bizi Birbirimize Bağlar” etkinliği düzenledi. TEGV Samsun Şubesinde düzenlenen etkinlikte, Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezinden hikaye anlatıcısı Nazlı Çevik Azazi, müzisyen Faysal Macit eşliğinde, 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerine interaktif olarak kurgulanmış Avrupa menşeli masallar anlattı. Bir gün boyunca devam etkinliğe katılan öğrenciler, anlatılan masalları büyük bir dikkat ve ilgi ile dinlediler.

Amaç farkındalık oluşturmak

Samsun AB Bilgi Merkezinin, “Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi” kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Proje ile yerel halkın AB konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmakta ve farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, üniversiteliler gibi gruplarla çalışılarak daha çok kültürel ve sosyal olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Hepimizin de bildiği gibi hikâye anlatıcılığı; deneyimlerimizi aktarmanın canlı, güçlü, hızlı ve kalıcı yöntemlerinden biridir. Çağlar boyunca bilginin ve deneyimin aktarımı hikâye anlatıcıları sayesinde olmuştur. Masallar aynı zamanda kültürel birikimlerin ve çeşitliliğinin aktarılması için de önemli araçlardan birisidir. Gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi de, çocukların Avrupa hikâyeleri ve dilleri ile tanıştırılması ve Avrupa kültürel öğeleri ile ilgili farkındalık yaratılmasını amaçladık” dedi.