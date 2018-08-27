Çocuklara doğada eğitim

7 gün sürecek proje kapsamında Çocuk Esirgeme Kurumundan yaşları 8 ile 10 arasında değişen 20 çocuğa; 11 eğitmen, 9 rehber, bir psikolog, bir sağlık görevlisi ve 4 bakıcı eşliğinde Samsun’un belirli bölgelerinde eğitim verilecek.

Açılışta projeyle ilgili bilgilendirici bir sunum yapan proje yürütücüsü Dr. Ceylan Sebik, “Aralık ayından itibaren çalışmalarını sürdürdüğümüz projenin nihayet uygulama kısmına geldik. Bu proje sürecinde çocukları iyi eğitim alması ve projenin onlarda iyi izler bırakması için çabalayacağız” dedi.

“Çocuklar toprakla bütünleşerek aidiyet duygusu güçlenecek”

Projenin çıkış noktasının primitif (ilkel) halk sanatları olduğunun altını çizen Ceylan Sebik, projenin amaçlarını şöyle sıraladı:

“Primitif sanatlar aracılığıyla çocukların yaratıcılıklarının etkin hale getirilmesini, hayal güçlerinin beslenmesini, sosyal sorumluluk bilinçlerinin yerleşmesini, ahlâki ilkeler ile kültürel mirası benimsemelerini amaçladık. Proje sayesinde doğanın içinde toprağa dokunarak eğitim alacak çocuklarımızın, hem çevre bilinci gelişecek hem de grup çalışmalarıyla akranlarıyla iletişimi ilerleyip gelişecek. Aslında projenin temelinde bakıma muhtaç çocuklara aidiyet duygusu kazandırmak ve onların toprakla bütünleşmesini sağlayarak yalnızlık duygularını desteklemek yatıyor.”

“Doğayla içi içe eğitim”

Baskı, resim, seramik, heykel, ses, beden perküsyonu gibi disiplinler arası alanlarda eğitim alacak çocuklar için Samsun’un çeşitli bölgelerinde alanlar belirlediklerini ifade eden Sebik, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin yanı sıra arkeolojik çalışmalar için Tekkeköy, doğa ile içi çe yapılacak eğitimler için de Amisos Köyü, Kızılırmak Deltası, Nebiyan Yaylası, Sarıgüzel Tabiat Parkı’nı belirledik” şeklinde konuştu.

Projede eğitmen olarak yer alan OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Ayan ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Gündoğdu, doğayı hissederek eğitimin önemine değinerek benzer projelerin artması temennisinde bulundular.

Anlattığı masallarla Türk sözlü kültürünü günümüzde yaşatan “Masalcı Dede” lakabıyla tanınan Cemalettin Kavaklıgil de proje açılışına katılarak çocuklara hem masal anlattı hem de tekerleme söyledi.

“Mührümü Basıyorum” etkinliğiyle sona erecek projede, çocukların proje boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan bir de sergi düzenlenecek.