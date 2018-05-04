Zeynep Gülçin Yıldırım, ebeveynlerin, çocuklarının arkadaş seçiminde aktif bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

Çocuklarının iyi arkadaş ilişkileri kurmaları konusunda ebeveynlere düşen görevler hakkında bilgi veren Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinden Zeynep Gülçin Yıldırım, “Okula başlamaları ile birlikte çocukların gününün büyük bir kısmı arkadaşları ile geçmektedir. Bu nedenle arkadaş ilişkilerinden aldıkları doyum hayattan aldıkları keyif düzeyi açısından belirleyici faktörlerden biridir. Çocuğunuzla, arkadaşların birbirleriyle nasıl davranmaları gerektiği hakkında konuşun. İyi arkadaşların başkalarına saygı duyduğunu, kuralları izlediğini ve ihtiyaç duyanlara yardım ettiğini açıklayın. Çocuğunuza sağlıklı arkadaşlıklar hakkında eğitim vermeye çalışırken, öğütlerinizi kendi hayatınızda modellemeyi unutmayın. Eşiniz ve arkadaşlarınız ile iyi ilişkiler kurmak en az bu becerileri konuşmak kadar önemlidir. Çocuklar aileleriyle olan ilişkileri aracılığı ile aile dışındaki insanlarla nasıl ilişki kuracaklarını öğrenirler. Bu açıdan çocuklarınız ile kurduğunuz ilişkinin biçimi oldukça önemli ve belirleyicidir” dedi.

“Evinizde oyun zamanları planlayın”

Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım şöyle devam etti:

“Çocuklarınız ile hangi davranışların hoş karşılanmayacağı konularında da konuşmalısınız. Pozitif dil, başkalarına saygı, paylaşma ve adil oyun gibi evinizde yaşadığınız değerleri, bu değerlerin önemini çocuğunuza açıklayın. Sağlıklı ilişkileri teşvik etmek için çocuğunuzun üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşündüğünüz çocuklarla oynayabileceği fırsatlar oluşturun. Evinizde oyun zamanları planlayın, yaptığınız gözlemlerden çocuğunuz için iyi bir rol modeli olduğunu düşündüğünüz çocuklarla oyun zamanlarının tekrarlanmasını teşvik edin.”

“Çocuklarınızın arkadaş seçiminde aktif bir rol oynamalısınız"

“Çocuklarda arkadaş edinme” hakkında ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Dr. Yıldırım, “Çocuklarınızın arkadaş seçiminde aktif bir rol oynamalısınız. Bunu ebeveynlerden daha iyi kim yapabilir? Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyın, neler olduğunu gözlemleyin ve istediğiniz değerleri gösterip göstermediklerini görün. Okul kalitesi ile ergenlerin arkadaş olarak seçtiği çocukların özellikleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu bilinmektedir. Daha iyi okullardaki çocuklar daha olumlu özelliklere sahip arkadaş seçmeye eğilimlidirler. Son olarak, çocuğunuzla olan ilişkinize odaklanın. Gençlerin ebeveynleri ile birlikte etkinliklere katıldığı, sıkça konuştuğu ve birbiri için sevgi ifade ettiği iyi ilişkileri olduğunda olumlu arkadaşlıklar kurma olasılığının daha yüksek olduğu unutulmamalıdır” şeklinde açıklamasını tamamladı.