Çocuklarda rotavirus enfeksiyonlarına dikkat

Doç. Dr. Emel Şen, “İshal dünyada çocuklukta önemli bir sağlık sorunudur ve her yıl 5-10 milyon çocuk ishalden ölmektedir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Emel Şen, erken çocukluk döneminde ciddi sıvı kaybı yapan ishalin, tek başına ve en büyük sebebi olan rota virüsü enfeksiyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, “Dünya genelinde rota virüsünün, 5 yaşın altındaki çocuklarda yıllık 111 milyondan fazla ishal vakasına sebep olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan 18 milyon vakanın en azından orta şiddetle olduğu düşünülmektedir ve her yıl yaklaşık 500 bin ölüm gerçekleşir. Rota virüsü her yıl ABD’de 3 milyon ishal vakası, 80 bin hastane yatışı ve 20 ila 40 kişinin ölümüne sebep olur” ifadelerini kullandı.

“Kış aylarında daha çok rastlanıyor”

Rota virüs enfeksiyonuna ılıman iklimlerde ve kış aylarında en sık rastlandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Emel Şen, “Bu hastalık 3 ila 24 aylar arasındaki çocuklarda en şiddetli olma eğilimindedir. Üç aylıktan küçük olan bebekler, plesantadan geçen antikor ve muhtemelen emzirmeyle göreceli olarak korunur. Rota virüsleri etkili bir şekilde fekal-oral yolla yayılırlar. Salgınlar, çocuk hastaneleri ve çocuk bakım merkezlerinde daha sıktır. Klinik hastalık öncesinde ve sonrasındaki günler içerisinde virüs dışkıda çok yüksek miktarda saçılır. Duyarlı bir konakta hastalığa sebep olmak için çok az sayıda virüs yeterlidir” diye konuştu.

Beslenmeye dikkat

Yetersiz beslenme ile beraber virüsün daha etkili olacağını söyleyen Şen, “Rota virüsü enfeksiyonu tipik olarak 48 saatlik bir inkübasyon periyodundan sonra başlar, hafif-orta ateşle birlikte kusma vardır ve bunun ardından sık sulu ishaller başlar. Kusma ve ateş tipik olarak hastalığın 2’nci gününde söner ancak ishal sıklıkla 5 ila 7 gün arasında devam eder. Özellikle bebeklerde büyük oranda sıvı kaybı gelişir ve sıklıkla ilerler. En şiddetli hastalık tipik olarak da 4 ila 36 aylık çocuklarda oluşur. Yetersiz beslenen ve altta yatan hastalığı olan çocuklarda şiddetli rota virüs ishali edinme olasılığı özellikle daha yüksektir” dedi.

“Hijyene özen göstermelisiniz”

Yrd. Doç. Dr. Emel Şen açıklamasını şöyle tamamladı: “Sıvı kaybından kaçınmak ve bunu tedavi etmek viral ishal tedavisinin temel hedefleridir. Diğer bir sebep ise hedef hastanın beslenme durumunun düzeltilmesidir. Çoğu ölüm tıbbi tedaviye erişimi kötü olan ve bu sebeple sıvı kaybı yaşayan bebeklerde oluşur. Çocuklar ilk 5 yıl boyunca her yıl rota virüsüne yakalanabilir. Ancak her bir enfeksiyonun şiddeti bir öncekinden azdır. İyi hijyen viral ishalin bulaşmasını azaltır ancak en hijyenik topluluklarda bile neredeyse tüm çocuklar ishal virüslerinin enfeksiyonunun etkinliğini sebebiyle enfekte olurlar. İyi el yıkama ve izolasyon salgınları kontrol etmede yardımcı olabilir. Emzirmenin ise rota virüs enfeksiyonunu önleme ya da azaltmada rolü küçüktür. Aşılar bu çok sayıdaki enfeksiyon için en iyi kontrol şansını sunmaktadır.”