Çocuklarda yaz hastalıkları

Emel Şen, güneş çarpması, güneş yanığı, ishal, sıvı kaybı, böcek ısırığı gibi yaz hastalıklarının miniklerin tatilini sıkıntılı hale getirebildiğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Öğretim Üyesi Dr. Emel Şen, ebeveynlerin ve çocukların sıcak yaz aylarını rahat geçirebilmek için alınması gereken önlemler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"Özlediğimiz güneşe dikkat"

Ultraviyole ışınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Şen, "Yaz mevsiminde sıklıkla karşılaşılan güneş çarpmalarından korunmak için, çocukların haftada en az iki kez 11.00’den önce 15.00’den sonra 10-15 dakika yüz, kol ve bacaklara koruyucu sürmeden, direkt güneş ışığına maruz kalmaması önerilmektedir. Özellikle 6 aydan küçük bebekler sıcaktan daha çok etkilenmektedir. Güneş çarpması durumunda halsizlik, kusma ve bilinç kaybı görülmekle birlikte, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından dolayı deri kanseri riski de artmaktadır. Bunun dışında güneşten korunmada güneş gözlüğü, şapka ve şemsiye de kullanılmalıdır" dedi.

Bol sıvı alınmasına dikkat edelim!

Yaz aylarında insan vücudunda terleme nedeniyle aşırı sıvı kaybı olduğunu ifade eden Dr. Şen, "Bu nedenle bol sıvı tüketilmelidir. Fakat kullanılan su ve sıvı kaynaklarına dikkat edilmelidir. Kaynağı belli olmayan içme sularından ve bu sularla yıkanan meyve ve sebzelerden tifo, para tifo, ishaller, viral hepatit (hepatit A) gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle piknik alanlarında sulara insan ve hayvan dışkısı ile atıkları karışmış ise su gözle görünmeyen mikroplar ile kirlenir ve bu da bağırsak enfeksiyonlarına neden olur. Sinek ve böcek sokmalarına sık rastlanan yaz aylarında, kapalı alanlarda sprey şeklindeki böcek öldürücü kimyasalların kullanımı küçük bebekler için zararlı olduğundan, fişe takılan sinek kovucular tercih edilmeli, çocukların kollarını ve bacaklarını koruyan giysiler giydirilmeli ve beşikler cibinlik denilen tüller ile korunmalıdır" diye konuştu.