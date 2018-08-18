Çocukların gözünden Kurban Bayramı

Zeynep Gülçin Yıldırım, kurban kesimlerinde yapılan dikkatsizlik sebebiyle bayram kutlamasının çocuklar için bir travma nedeni olmasının önüne geçmek için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı’nın çocuklara nasıl anlatılması gerektiği hakkında açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatri Kliniğinden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Kurban Bayramı yaklaşırken kurban kesimlerinde yapılan dikkatsizlik sebebiyle bayram kutlamasının çocuklar için bir travma nedeni olmasının önüne geçmek için dikkatli olmamız gerekmektedir. Çünkü belirli noktalarda yapılan dikkatsizce hatalar bayramın çocuklar için bir neşe ve mutluluk kaynağı olmasından çıkıp onları korkutan, pek çok psikolojik sorunun başlamasına neden olan bir zaman dilimi haline gelmesine neden olabilmektedir“ dedi.

Kurban Bayramı’nda kurban kesilmesinin nedeni çocuklara nasıl açıklanmalı?

Kurban Bayramı’nda kurban kesilmesinin nedeninin nasıl açıklanması gerektiği hakkında bilgi veren Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Ebeveynler kurban kesmemizin nedenini açıklarken sıklıkla Hz. İbrahim Peygamber’in hikayesini anlatmaktadırlar. Her ne kadar hikayenin sonu iyi bitse, asıl anlatılmak istenen dini anlamda teslimiyet ve kabul olsa da küçük çocukların bu hikayeden yapacakları çıkarım babaların çocukların boynunu kesmesinin normal bir durum olduğu olacak ve kendi babalarının da benzer bir şey yapması ile ilgili yoğun bir kaygı hissetmeleri muhtemel sonuç olacaktır. Tüm diğer dini konularda olduğu gibi çocuklar 12-13 yaşından önce dini kavramların anlamlarını net olarak kavrayamamaktadır. Bu nedenle ‘Niçin Kurban Kesiyoruz?’ sorusuna çocuğun yaşına uygun olarak, yardımlaşmanın, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarının karşılanmasının önemi ön plana çıkarılarak bilgilendirme yapılmalıdır” diye konuştu.

Kurban kesimi çocuklara gösterilmeli mi?

Kurban kesiminin çocuklara gösterilip gösterilmeyeceği konusuna değinen Yıldırım, “12-13 yaşından büyük çocuklar zorlama olmadan, eğer kendileri de bu konuda istekliyse kurban kesimine katılabilirler. Ancak daha küçük çocukların kesinlikle kurban kesimine katılmaması gerekir. Çünkü kurbanın dini kavramını anlamaktan uzak olan bir çocuğa (12-13 yaşından küçük tüm çocuklar) koyunların boyunlarının kesilmesini göstermek sıklıkla travmatik bir yaşantı olarak yaşanır. Bir diğer risk faktörü de kurban kesimine tanık olan çocukların şiddeti normalize etmesidir. Çocugun Kurban Bayramı’nı, kurban kesmenin önemini anlaması için kesimi izlemesi gerekmez. Ebeveynlerin ve çocukların işe ve okula gitmediği bu süre onlarla keyifli vakit geçirmek, günlük hayat koşuşturmacası içinde yapamadığımız sohbetleri yapmak, onları tanımak için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.