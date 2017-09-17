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17 Eylül 2017 18:42

Çocukların ’Maşa’ ile ’Koca Ayı’ sevgisi

Yaptığı etkinlikleriyle ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşatan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, çocukların büyük bir ilgiyle ve merakla takip ettiği dünyaca ünlü ’Maşa’ ile ’Koca Ayı’ çizgi filminin karakterlerini ağırladı.

Çocukların ’Maşa’ ile ’Koca Ayı’ sevgisi

17 Eylül 2017 18:42


Çocukların sevdiği çizgi film ’Maşa’ ile ’Koca Ayı’nın karakterleri Maşa ve Mişka, iki gün boyunca Yeşilyurt AVM’de çocuklarla buluştu. Maşa ve Koca Ayı maskotlarının sahne gösterisinin yanı sıra; bal kovanı ve dev puzzle oyunu, interaktif yarışmalar, çizgi film izleme, fotoğraf çekimi gibi aktiviteler ile çocuklar ve aileleri keyifli saatler geçirdi. Tablet oyunlarını da deneme şansı bulan çocuklar, özel stüdyoda çektirecekleri fotoğraflarla kendilerini çizgi filmin en güzel sahnelerinde buldular.




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