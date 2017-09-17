Çocukların ’Maşa’ ile ’Koca Ayı’ sevgisi

Çocukların sevdiği çizgi film ’Maşa’ ile ’Koca Ayı’nın karakterleri Maşa ve Mişka, iki gün boyunca Yeşilyurt AVM’de çocuklarla buluştu. Maşa ve Koca Ayı maskotlarının sahne gösterisinin yanı sıra; bal kovanı ve dev puzzle oyunu, interaktif yarışmalar, çizgi film izleme, fotoğraf çekimi gibi aktiviteler ile çocuklar ve aileleri keyifli saatler geçirdi. Tablet oyunlarını da deneme şansı bulan çocuklar, özel stüdyoda çektirecekleri fotoğraflarla kendilerini çizgi filmin en güzel sahnelerinde buldular.