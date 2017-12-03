Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 14:24

Çocuklarını görmek isteyen eniştesini bıçakladı

Samsun’da bir kişi ayrıldığı eşinin yanında kalan çocuklarını görmeye gidince kayın biraderinin bıçaklı saldırısında yaralanarak hastanelik oldu.

Çocuklarını görmek isteyen eniştesini bıçakladı

03 Aralık 2017 14:24


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.(50) yaklaşık 1.5 yıl önce ayrıldığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek istedi. Kayın biraderi Murat D.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan Mustafa A., yüzünden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa A., tedavi alıtna alındı. Eşinden 1.5 yıl önce ayrıldığını belirten Mustafa D., "Çocuklarım eşimin yanında kalıyorlar. Onları görmek için kayın biraderimi telefon açıyordum o da bana çocukları getiriyordu. Kayın biraderim Murat D. bana çocukları getireceğini söyleyip olay yerine çağırdı. Burada bana ekmek bıçağı ile saldırdı" dedi.


Polis olay yerinden kaçan Murat D.’yi yakalamaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
21
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    21°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç