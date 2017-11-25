Coğrafi işaretli ürünlere büyük ilgi

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen, Samsun Gıda, İçecek Ürünleri Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı’nda, bu yıl Samsun’un coğrafi işaretli ürünleri de sergilendi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonu ve Bafra, Çarşamba, Terme Ticaret ve Sanayi Odalarının destekleriyle fuara gelen ziyaretçilere, Samsun’un coğrafi işaretli ürünleri olan, Samsun simidi, Çarşamba kıvratması, Terme pidesi, Bafra pidesi ve Bafra nokulu ikram edildi.

Oluşturulan stantta dağıtılan coğrafi işaretli ürünler, başta protokol üyeleri olmak üzere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede tükenen ürünler ise, tam not aldı.

Tanıtımda fuarlar önemli bir argüman aracı

Her fırsatta Samsun’un coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmaya çaba harcadıklarını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Fuarlar, iş aleminin tanıtım ve markalaşma ayaklarını yönetmek bağlamında oldukça önemli bir argüman aracı. Bu bağlamda, ilimizde düzenlenen fuarları da çok anlamlı buluyorum. Bu yıl ikincisini düzenlendiğimiz Gıda Fuarı da, kentimize yakışır şekilde büyük ilgi gördü. Türk kültürü çok derin, çok köklü bir kültür. Ülkemizin dört bir yanında dünyaya tanıtılması gereken çok önemli değerlerimiz var. Biz de Samsun TSO olarak coğrafi işaretli ürünlerimizi her fırsatta tanıtmaya özen gösteriyoruz. Bu yıl ki fuarımızda coğrafi işaretli ürünlerimizi ziyaretçilere tattırdık. Büyük ilgi gören organizasyonumuza katkı sağlayan Bafra TSO’ya, Çarşamba TSO’ya ve Terme TSO’ya teşekkür ediyorum” dedi.