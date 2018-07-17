Çok sayıda öğrenci zehirlendi

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İfam) Yaz Akademisi Programı için Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin kaldığı yurtta çok sayıda öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, 19 Mayıs Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yurtta kalan öğrenciler içinde doktor görevlendirildi. Olayı duyan İlçe Kaymakamı Yavuz Güler ve İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da yurtta kalan ve hastaneye kaldırılan öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Zehirlenmelerin neden kaynaklandığının belirlenmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlileri tarafından alınan numuneler tahlile gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.