Çokkültürlülük ve El Sanatları Atölyesi açıldı

Atölye çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürünler, Samsun Ticaret ve Kültür Merkezince satışa sunulacak ve elde edilen gelir mülteci çocukların eğitimine katkı sağlayacak.

Birimin bünyesinde yer alan 5 ofisin ortak çalışmalarıyla kurulan atölyenin açılışına; Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, Avrupa Gönüllü Hizmeti Ofisi Sorumlusu Nazan Şimşek, Mülteciler ve Sığınmacılar Derneği Bahariye Temsilcisi Kaan Aydıngül, Atakum Halk Eğitim Merkezi el sanatları öğretmeni Emine Görür, yabancı uyruklu öğrenciler ve mülteci kadınlar katıldı.

“Huzurlu bir toplum için”

Açılışta konuşan Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, göçmenler ve mülteciler için birçok eğitim programı düzenlediklerini ve önümüzdeki dönemde de bu konuyla ilgili projelerinin olduğunu belirterek "Benim temennim bu insanların burada öğrendiklerini kendi yaşam alanlarına da taşımaları. En az sorunla, huzurlu bir toplum istiyorsak hepimiz bu işin bir ucundan tutmalıyız." dedi. Hasan Tanrısever, atölyeye destek olmak için bir tablo da hediye etti.

"Amaç mültecilerle halkı kaynaştırabilmek"

Atölye ile ilgili bilgi veren Avrupa Gönüllü Hizmeti Ofisi Sorumlusu Nazan Şimşek ise "Atölyenin kurulmasındaki amaç, beraber yaşadığımız mültecilerle öğrencilerimizi, personelimizi ve Samsun halkını kaynaştırabilmektir. Çok kültürlülüğün güzelliğini halka anlatarak, başka kültürlerle bir arada yaşamaya halkı alıştırmayı istiyoruz. Bunu boyutlandırarak sürdüreceğiz” dedi.

"16 mülteci kadın atölyemize katılacak"

Suriye, Benin, Japonya, İran, Irak ve Afganistan uyruklu öğrencilere 19 Haziran’dan beri haftada ikişer saat el sanatları dersi verdiklerini kaydeden Şimşek, Temmuz ayı boyunca 16 mülteci kadının da atölye çalışmalarına katılacağını belirtti. Atölye çalışmalarında, el sanatları eğitimi dışında çok kültürlülük, topluma adapte süreci gibi konuların da konuşulduğuna dikkat çeken Şimşek, toplumsal bir gerçeklik olan mültecilerle ilgili daha fazla eğitim programlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Nazan Şimşek, bu eğitimi Avrupa Birliği projesine dönüştürmek istediklerini de vurguladı.

"Atölyenin geliriyle mülteci çocuklar eğitilecek"

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mülteciler ve Sığınmacılar Derneği gibi Samsun’daki kurumlardan kayda değer ölçüde destek gördüklerini ifade eden Nazan Şimşek, "Eğitimin sonunda atölyede yapılan çalışmalar Samsun Ticaret ve Kültür Merkezi tarafından satışa sunulacak. Elde edilen gelir de mülteci çocukların eğitiminde kullanılacak" şeklinde konuştu.

Atölye çalışmalarından oluşan serginin gezilmesiyle açılış sona erdi.