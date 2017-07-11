Çöpteki FETÖ kitabında parmak izi çıkan üniversiteli gözaltına alındı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteynerine FETÖ’ye ait kitapların atıldığını fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çöpteki kitap üzerinde yaptıkları parmak izi çalışması sonucu elde edilen parmak izinin üniversite öğrencisi 22 yaşındaki A.E.A. adlı genç kıza ait olduğunu tespit etti. A.E.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada A.E.A.’nin FETÖ liderinin talimatı ile örgüte ait Bank Asya’ya katılım hesabı açtığı ve 100 bin lira para yatırdığı ileri sürüldü.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan A.E.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren üniversiteli genç kız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.