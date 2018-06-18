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18 Haziran 2018 15:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Samsun’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da

18 Haziran 2018 15:03


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, saat 14.35’te Samsun-Çarşamba havalimanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında bugün Samsun’a geldi. Uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş yapan Erdoğan, daha sonra konvoy eşliğinde mitin alanı olan Cumhuriyet Meydanı’na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçağın inişi sırasında özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


Havalimanına giriş yapan araç ve sürücüler, güvenlik güçleri tarafından didik didik aranarak geçişlerine izin verilirken, geniş güvenlik önlemleri arasında havalimanından ayrılarak yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran coşkulu kalabalığa hitap edecek.




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