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30 Mayıs 2018 18:29

Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alınan emekli öğretmene adli kontrol

Samsun’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alınan emekli öğretmene adli kontrol

30 Mayıs 2018 18:29


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen emekli öğretmen Şahveser A.’yı (62) gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şahıs, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Şahveser A., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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